Как составить рассказ про Случай на озере

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Как составить рассказ про Случай на озере
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Автор: Гость
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Гость:
ЗАГОЛОВОК Мой случай в озере дальше напишишь сама
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