Какой путь проедет велосипедист за 3 ч,если его средняя скорость 20 км/ч?
Физика
Какой путь проедет велосипедист за 3 ч,если его средняя скорость 20 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*3=60км Помогла)Скажи спасибо,Пожалуйста)))
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