Предложение может не иметь второстепенных членов. Поэтому они и называются ...... Продолжите плизз.

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Предложение может не иметь второстепенных членов. Поэтому они и называются ...... Продолжите плизз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они называются - распрастранненными
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