Заполнт таблицу. длина прямоугольника
Математика
Заполнт таблицу. длина прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*5=40-площадь 8+8+5+5=26-это периметр 20*12=240-площадь 20+20+12+12=64-периметр 30*25=750-площадь 30+30+25+25=110-периметр
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