Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? "Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алое убрала с окошка и опустила жалюзи чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату." За ответ заранее ...

Русский язык

Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? "Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алое убрала с окошка и опустила жалюзи чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату." За ответ заранее всем спасибо! :))

Автор: Гость