Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? "Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алое убрала с окошка и опустила жалюзи чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату." За ответ заранее ...
Русский язык
Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? "Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алое убрала с окошка и опустила жалюзи чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату." За ответ заранее всем спасибо! :))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 окончаний в этом предложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Одно из этих слов довольно распространенная русская фамилия какое отчество Родина страна государство отчизна
Информатика
Алгебра
Окружающий мир