Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? "Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алое убрала с окошка и опустила жалюзи чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату." За ответ заранее ...

Русский язык
Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? "Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алое убрала с окошка и опустила жалюзи чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату." За ответ заранее всем спасибо! :))
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Гость:
12 окончаний в этом предложении
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