Сравните политику Святослава и Владимира. Чем она отличалась?

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Отличия: Религиозная политика. Радикальный язычник-Святослав и принявший христианство Владимир Святой. Внешняя политика, Святослав много воевал против других народов, Владимир также много воевал, но покорял в основном те племена, которые отложились от Киева в период усобицы. Владимир уделял много внимания внутреннему устройству (Строил города, Белгород, Владимир-на-Клязьме, Переяславль) Святослав же больше времени проводил в походах. Также политика против печенегов, При Святославе они часто раззоряли русскую землю, во время его отсутствия, ярким примером служит 964 год и осаждённый Киев, при Владимире же ведётся активная политика устройства засечных черт против кочевников Общие: Святослав и Владимир продолжали дело своих предков по объединению русских земель и укреплению государства. Для этого, как и отец - Святослав, Владимир посылал своих многочисленных сыновей наместниками в русские земли. В результате, Владимир стал единоличным правителем Руси, а Святославу этого сделать не удалось. Оба вели активную внешнюю политику. И Святослав, и Владимир предпринимали походы против Дунайской Болгарии. Но если Святослав направил свой первый военный поход на Восток, с целью сокрушить Хазарию, то Владимир обозначил новое направление во внешней политике - западное, где Русь вступила в борьбу с Польшей. Оба были опытными предводителями дружины, заботились о воинах и вдохновляли их своим примером. Одной из важнейших государственных реформ Владимира стало крещение Руси и принятие им христианства, а Святослав, хотя и знал о христианстве из уст и наставлений матери - княгине Ольги, но не признавал его и остался язычником. В своей деятельности князья достигли многих поразительных результатов, и недаром заслужили от народа имена: Святослав - Александра Македонского Восточной Европы, а Владимир - Красное Солнышко.