1.сколько важных научных трудов создал Юсуф Баласагуни? 2. Какими отраслями науки он занимался?
История
1.сколько важных научных трудов создал Юсуф Баласагуни? 2. Какими отраслями науки он занимался?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор называет дату окончания поэмы - 462 год мусульманского календаря, т.е. 1069 год по христианскому летоисчислению, и сообщает, что написал он ее за 18 месяцев. В это время поэту, по его словам, было уже за пятьдесят лет. сойдёт
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