Приведите примеры влияния человека на литосферу в нашей стране
География
Приведите примеры влияния человека на литосферу в нашей стране
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влияние человека на литосферу велико.Человек добывает нефть,уголь в целом полезные ископаемые из недр земли делая шахты,проделывая буровые скважины это может хорошо повлиять на экономику страны но плохо на природу
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