Помогите сделать упражнение! 9 класс! задание такое: подчеркнуть сказуемое ,подл??жащее,выделить квадратные и круглые скобки ,задать вопрос от главного слова ребят , помогите прошу,даю только 10 баллов , больше нет((спорная ...

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Помогите сделать упражнение! 9 класс! задание такое: подчеркнуть сказуемое ,подл??жащее,выделить квадратные и круглые скобки ,задать вопрос от главного слова ребят , помогите прошу,даю только 10 баллов , больше нет((спорная между 4 и 3, очень нужна 5!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)[В конце XIX века Виктор ВаснецовПОДЛ сделалСКАЗ рисунокСКАЗ = НАРИСОВАЛ к "Песни о вещем Олеге"]. 2)[БалладаПОДЛ Пушкина была СКАЗ близкаСКАЗ художнику] ПОЧЕМУ?,(так как перекликаласьСКАЗ с его увлечением русской стариной и живо передавалаСКАЗ  интерес писателя к давним седым преданиям) - ПРИЧИНЫ. 3)[В иллюстрации Васнецова нетСКАЗ. БЕЗЛИЧНОЕ полного соответствия пушкинскому замыслу]:ПОЧЕМУ? БЕССОЮЗНАЯ СВЯЗЬ[поэт ожидает предпочтение волхву перед владыкой],но ПРОТИВИТ. СОЮЗ[главный герой баллады для него правда, не разгаданная ни тем,ни другим]. 4)Этой правды в композиции художника нетСКАЗ БЕЗЛ.. 5) Но [в ней естьСКАЗ то соединениеПОДЛ старины и сказки] КАКОЕ?,(которое ПОДЛ. делаетСКАЗ.  "Песнь.." такой привлекательной для людей самого различного возраста).И иллюстрация живет!
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