Помогите номер 242 2предложение сентексис сделать
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Помогите номер 242 2предложение сентексис сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прозвенел-сказуемое,глагол. Звонок-подлежащие,существительное. Веселый-прилагательное,определение. Начинается-сказуемое,глагол. Урок-подлежащие,существительное.
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