Яку роль в явищах плазмолізу і деплазмолізу відіграють: - клітинна стінка - мемб??ана - цитоплазма Какую роль в явлениях плазмолизу и деплазмолиза играют: - клеточная стенка - мембрана - цитоплазма
Биология
Яку роль в явищах плазмолізу і деплазмолізу відіграють: - клітинна стінка - мемб??ана - цитоплазма Какую роль в явлениях плазмолизу и деплазмолиза играют: - клеточная стенка - мембрана - цитоплазма
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