Звуко-буквенный разбор слова ежевика с схемой!
Русский язык
Звуко-буквенный разбор слова ежевика с схемой!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий —[и] — гласный, безударный ж — [ж] — согласный, парный звонкий, непарный твёрдый, шипящий е — [ы] — гласный, безударный в — [в’] — согласный, парный звонкий, парный мягкий и — [и] — гласный, ударный к — [к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный В слове 7 букв и 8 звуков.
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