Звуко-буквенный разбор слова ежевика с схемой!

Гость: Гость:

Е — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий —[и] — гласный, безударный ж — [ж] — согласный, парный звонкий, непарный твёрдый, шипящий е — [ы] — гласный, безударный в — [в’] — согласный, парный звонкий, парный мягкий и — [и] — гласный, ударный к — [к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный В слове 7 букв и 8 звуков.