Сделать работу номер 4 всю,даю много баллов

Гость: Гость:

18. 9*2. 2 -----= ------- = ---- 45. 9*5. 5 4. 3*15+4. 49 3 --- = --------------= ----- 15. 15. 15 74. 11 ----- =. 3 ------ 21. 21 110км/ч скорость мотоциклиста (110:11)*7= 10*7=70км/ч Скорость автобуса З0минут=1/2часа 110*1/2=55км путь проделанный после обгона мотоциклистом 70*1/2=35км Автобусом 55-35=20(км) Отстанет на 20 км. 12минут составляет 3/35 от длительности всего фильма 12*35. -------- =. 35*4= 140мин 3 =2ч20мин 60мин=1 час 120мин=2часа