Read the description again and draw the plan of the bedroom
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Read the description again and draw the plan of the bedroom
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще раз прочитайте описание и нарисовать план спальни
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