В нервной системе человека вставочные нейроны передают нервные импульсы : В. от чувствительных нейронов к двигательным нейронам Л. из головного мозга к двигательным нейронам Р. от рабочего органа в спинной мозг И. от чувс...

Биология
В нервной системе человека вставочные нейроны передают нервные импульсы : В. от чувствительных нейронов к двигательным нейронам Л. из головного мозга к двигательным нейронам Р. от рабочего органа в спинной мозг И. от чувствительных нейронов к рабочим органам Т. от спинного мозга в головной мозг Д. с двигательного нейрона в головной мозг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в рефлекторной дуге всего пять отделов:рецептор(длинные отростки чувствительного нейрона),чувствительный(центростремительный) нейрон,вставочный,двигательный(центробежный),рабочий орган. Тело вставочного нейрона находится в спинном мозге,выполняет функции переключения нервного импульса от чувствительного нейрона к двигательному,а также он через длинные отростки посылает импульс в мозг и от мозга к двигательным нейронам.Проще говоря,ты можешь как ослабить рефлекторный эффект,так и усилить,потому что головной мозг контролирует работу спиного мозга и тесно связывается с ним посредством вставочного нейрона. Таким образом,осуществляется проводниковая функция спинного мозга(проводит нервный импульс в головной мозг),а также рефлекторная (отдел рефлекторной дуги).
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