Как трёхзначное число умножить на двузначное например: 1000 • 19
Математика
Как трёхзначное число умножить на двузначное например: 1000 • 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записать в столбик и каждое двухзначное число умножить на каждое трехзначное потом ответы сложить а 1000.19 можно и устно просто 3 нолика дописать 19000
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