Как трёхзначное число умножить на двузначное например: 1000 • 19

Математика
Как трёхзначное число умножить на двузначное например: 1000 • 19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записать в столбик и каждое двухзначное число умножить на каждое трехзначное потом ответы сложить а 1000.19 можно и устно просто 3 нолика дописать 19000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Яку роль в явищах плазмолізу і деплазмолізу відіграють: - клітинна стінка - мемб??ана - цитоплазма Какую роль в явлениях плазмолизу и депла...
Ответить
Математика
Сделать работу номер 4 всю,даю много баллов
Ответить
Английский язык
Read the description again and draw the plan of the bedroom
Ответить
Русский язык
Звуко-буквенный разбор слова ежевика с схемой!
Ответить
Литература
Что токое всколыхавшимися
Ответить