Расскажите как распредеоялось бы тепло на поверхности земли помогите плиз срочно

Гость: Гость:

Если бы земная ось лежала в плоскости орбиты. Мысленный опыт наш состоит в том, что мы кладём ось Земли в плоскость её орбиты. Земля будет обходить Солнце «лёжа» , вертясь вокруг оси примерно так, как вертится далёкий член нашей планетной семьи — Уран. Что произойдёт? Близ полюсов полугодовой день, в течение которого Солнце спирально поднималось бы вверх от горизонта к самому зениту и снова спускалось бы к горизонту по такой же спиральной линии, сменялся бы полугодовой ночью. Их разделяли бы непрерывные многосуточные сумерки. Перед тем как скрыться под горизонтом, Солнце несколько суток обходило бы всё небо, скользя по самому горизонту. В течение такого лета должны растаять все льды, накопившиеся за зиму. В средних широтах дни будут быстро нарастать от начала весны, а затем в течение некоторого времени будет длиться многосуточный день. Этот долгий день наступит через столько примерно суток, на сколько градусов данное место отстоит от полюса, и будет длиться приблизительно столько суток, сколько градусов содержит удвоенная широта места. Для Ленинграда, например, многосуточный день наступил бы через 30 дней после 21 марта и длился бы 120 суток. За тридцать суток до 23 сентября снова явятся ночи. Зимой будет происходить обратное: взамен непрерывного многосуточного дня столько же времени будет сплошная ночь. И только на экваторе день всегда равнялся бы ночи. Приблизительно в таком положении по отношению к плоскости орбиты находится, как было упомянуто, ось Урана: наклонение оси этой планеты к плоскости её движения вокруг Солнца равно всего 8°. Уран, можно сказать, обращается вокруг Солнца в «лежачем» положении.