По карте на рисунке 33 определите суммарную солнечную радиацию для десяти городов России.Какой вывод вы сделали?

География

По карте на рисунке 33 определите суммарную солнечную радиацию для десяти городов России.Какой вывод вы сделали?

Автор: Гость