По карте на рисунке 33 определите суммарную солнечную радиацию для десяти городов России.Какой вывод вы сделали?
География
По карте на рисунке 33 определите суммарную солнечную радиацию для десяти городов России.Какой вывод вы сделали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва 88 ккал/см2 Санкт-Петербург-80 Мурманск65 Якутск-89 Новосибирск-101 Волгоград-91 Хабаровск-115 Ульяновск-90 Выввод Количество солнечной радиации увеличивается с севера на юг, т.к уменьшается кол-во осадков и возрастает испаряемость Надеюсь, что помогла :)
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