7т7ц - 2т9ц =? помогите решить
Математика
7т7ц - 2т9ц =? помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной тонне 10ц,тогда из 77ц вычитаем 29ц тогда ответ48ц=4 тонн8ц
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