Заполните таблицу только про 2 ткани

Технология
Заполните таблицу только про 2 ткани
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю , мы делали так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сделать упражнение! 9 класс! задание такое: подчеркнуть сказуемое ,подл??жащее,выделить квадратные и круглые скобки ,задать вопрос от г...
Ответить
География
Расскажите как распредеоялось бы тепло на поверхности земли помогите плиз срочно
Ответить
География
По карте на рисунке 33 определите суммарную солнечную радиацию для десяти городов России.Какой вывод вы сделали?
Ответить
История
Чем отличись экспедиции первопроходцев 17 18 века от географических экспедиции 1 половине 19 века в истории россии
Ответить
Русский язык
Звуко-буквенный разбор слова ежевика с схемой!
Ответить