Помагите решить надо вставить цифры а потом должно быть ровно тому чеслу которое ??аписано (7+ ) :8=2

Математика

Помагите решить надо вставить цифры а потом должно быть ровно тому чеслу которое ??аписано (7+ ) :8=2

Автор: Гость