Помагите решить надо вставить цифры а потом должно быть ровно тому чеслу которое ??аписано (7+ ) :8=2
Математика
Помагите решить надо вставить цифры а потом должно быть ровно тому чеслу которое ??аписано (7+ ) :8=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7+x)/8=2 7+x=8*2 7+x=16 x=16-7 x=9 Там должно быть число 9
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