Утка бикас это? так как уних?

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Утка бикас это? так как уних?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бекас- это достаточно крупная  птица, живущая на мокрых лугах. Ее длина около 27 см, оперение пестрое. Бекас питается мелкими позвоночными (в том числе и ракообразными). Утка - это водоплавающая птица с широким плоским клювом, короткой шеей и широко расставленными ногами; самка селезня.
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