Утка бикас это? так как уних?

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Бекас- это достаточно крупная птица, живущая на мокрых лугах. Ее длина около 27 см, оперение пестрое. Бекас питается мелкими позвоночными (в том числе и ракообразными). Утка - это водоплавающая птица с широким плоским клювом, короткой шеей и широко расставленными ногами; самка селезня.