Сравните вырожения и результат запишите, ИСПОЛЬЗУУТЕ знаки gt;,lt;: 1) 8 и 8-3 2)8-3 и 8+3 3)8 и 8+3 4)8*2 и 8:2 решите плиззз прошуууууууууу дою двадцать балов....

Математика

Сравните вырожения и результат запишите, ИСПОЛЬЗУУТЕ знаки gt;,lt;: 1) 8 и 8-3 2)8-3 и 8+3 3)8 и 8+3 4)8*2 и 8:2 решите плиззз прошуууууууууу дою двадцать балов....

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