Среди чисел 1,2,3,-1 выберите корни уравнения y " во второй степени" -5y+6=0
Алгебра
Среди чисел 1,2,3,-1 выберите корни уравнения y " во второй степени" -5y+6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У^2 -5у+6=0 Д= 25-4*1*6=1 х1= 6/2=3 х2=4/2=2 Ответ: 3; 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите срочно чрез 30 минут здаваиь уже!! 1)35° с.ш. 80° з.д. 2)40° ю.ш. 140° в.д. 3)10° с.ш. 50° в.д. 4)40° с.ш. 120° з.д.
Математика
На трёх полках находится 75 книг. На первой полке в два раза больше книг, чем на второй, а на третьей - на 10 книг меньше, чем на первой. Сколько ...
Математика
Сколько различных трёхбуквенных слов может быть составлено из букв АБВГ, если вбуквы в слове могут повторятся??? 1) 24 2) 64 3) 32 4) 81
Математика