Среди указанных скоростей выберите ту,которая вдвое меньше какой-либо другой? А)1км/мин Б)20м/с В)300м/мин Г)30км/ч
Алгебра
Среди указанных скоростей выберите ту,которая вдвое меньше какой-либо другой? А)1км/мин Б)20м/с В)300м/мин Г)30км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 300 м/мин = 300м/60с = 5м/c
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