Как будет по немецки собака,пес!!! Ребяята,помогитеее!!! Надо до завтра сделать!!!

Немецкий язык
Как будет по немецки собака,пес!!! Ребяята,помогитеее!!! Надо до завтра сделать!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Пес или собака Hund!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Построить график функции : у=х(х-4) -2<х<4
Ответить
Литература
Пожалуйста помогите ответить на вопрос по произведению Фонвизина "Недоросль" Ка??ие рассуждения Милона в 5 действии?
Ответить
Литература
Какие композиционные части можно выделить в стихотворении? Запишите их названия, подобрав цитаты из текста
Ответить
История
-чтздснпсн-что здесь написано
Ответить
История
Кто такие католики? 10 предложений буквально.
Ответить