Как будет по немецки собака,пес!!! Ребяята,помогитеее!!! Надо до завтра сделать!!!
Немецкий язык
Как будет по немецки собака,пес!!! Ребяята,помогитеее!!! Надо до завтра сделать!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пес или собака Hund!
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