Кто такие католики? 10 предложений буквально.
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Кто такие католики? 10 предложений буквально.
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По учению римско-католической церкви, таинства — это священнодействия, в которых католики видят признаки присутствия Бога, и пути ниспослания Божьей благодати всем участникам, кто принимает веру. Таинство есть видимый образ невидимой благодати.Христиане западной ветви христианства образовавшейся в результате разделения изначально единой Вселенской Церкви на Восточную и Западную. Собственно религиозных причин раскола две: стремление Римских первосвященников к абсолютной власти над Церковью и догматические уклонения от чистоты кафолического вероучения, среди которых важнейшим является изменение Никео-Цареградского Символа веры вставкой filioque. Оно прямо нарушает 7 правило III Вселенского Собора, которое определяет: "Да не будет позволено никому произносити.. . или слагати иную веру, кроме определенныя от святых отец в Никее граде со Святым Духом собравшихся".
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