Помогите сделать это задание по английскому языку 3 класс

Английский язык
Помогите сделать это задание по английскому языку 3 класс
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