Какую роль выполняют гнилостные бактерии? Какую роль выполняют хемосинтезирующ??е бактерии? Какую роль выполняют денитрифицирующие бактерии? Срочно надо . Помогите пожалуйста))
Биология
Какую роль выполняют гнилостные бактерии? Какую роль выполняют хемосинтезирующ??е бактерии? Какую роль выполняют денитрифицирующие бактерии? Срочно надо . Помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из за гнилостных бактерий портятся продукты питания.хемосинтезирующие завершают распад органических азотистых веществ,окисляют аммоний до нитрита,а нитрит до нитрата.денитрифицирующие восстанавливают нитраты до молекулярного азота.
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