Напишите небольшое рассуждение о том Почему важно изучать историю небольшое

Гость: Гость:

Для чего нужно изучать историю? Сегодня мы это обсудим) История нужна,чтобы изучать,как жили древние люди,чем питались,чем добывали еду,как добывали деньги и многое другое. Сама наука история очень интересна. Из этого маленького рассуждения мы понимаем,что наука история,очень интересна. (писала сама)