Напишите небольшое рассуждение о том Почему важно изучать историю небольшое
История
Напишите небольшое рассуждение о том Почему важно изучать историю небольшое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для чего нужно изучать историю? Сегодня мы это обсудим) История нужна,чтобы изучать,как жили древние люди,чем питались,чем добывали еду,как добывали деньги и многое другое. Сама наука история очень интересна. Из этого маленького рассуждения мы понимаем,что наука история,очень интересна. (писала сама)
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