Выразить в см 1)12км3м. . Выразить в км 1325000м, 3070000м. Выразить в м и см 123см. 153см. Выразить км и м 7002м. 5006м
Математика
Выразить в см 1)12км3м. . Выразить в км 1325000м, 3070000м. Выразить в м и см 123см. 153см. Выразить км и м 7002м. 5006м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12км3м=12300см 1325000м=1325км. 3070000м=3070км 123см=1м23см. 153см=1м53см 7002м=7км2м. 5006=5км6м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, ска...
Литература
1) назовите средство художественной выразительности использованное поэтом в выделенном фрагменте:"Унылая пора! Очей очарованья ! Приятна мне твоя ...
Русский язык
Какое слово употребляется не так как остальные? А)величество Б)высочество В)госп??дство Г)ревосходительство Д)сиятельство