Выразить в см 1)12км3м. . Выразить в км 1325000м, 3070000м. Выразить в м и см 123см. 153см. Выразить км и м 7002м. 5006м

Математика

Выразить в см 1)12км3м. . Выразить в км 1325000м, 3070000м. Выразить в м и см 123см. 153см. Выразить км и м 7002м. 5006м

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