1) назовите средство художественной выразительности использованное поэтом в выделенном фрагменте:"Унылая пора! Очей очарованья ! Приятна мне твоя прощальная краса..." 2)Назовите известных вам сказки А.С.Пушкина 3)Кто из героев ...

Литература

1) назовите средство художественной выразительности использованное поэтом в выделенном фрагменте:"Унылая пора! Очей очарованья ! Приятна мне твоя прощальная краса..." 2)Назовите известных вам сказки А.С.Пушкина 3)Кто из героев сказки А.С.Пушкина произносит следующие слова:"Буду служть тебе славно , Усердно и очень исправно" 4) Назовите родовое имение А.С.Пушкина в котором поэт находится в ссылке с 1824 по 1826 г. 5) Все мы знаем выражение Жуковского "Победителю ученику от побежденного учителя".Прочитав какое произведение, Жуковский сказал это?

Автор: Гость