Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т. д. ) Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительн...

Русский язык
Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т. д. ) Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище. Меня отпускали с друзьями и братьями на реку каждый день или по утру или вечером. Всё пахло кусты акаций листья сирени лопухи �%8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид, зрелище, кусты, акаций, листья, сирени, лопухи- подлежащее; представляет, отпускали, пахло- сказуемое; меня отпускали с друзьями и братьями на реку каждый день, или по утру или вечером. Всё пахло, кусты, акаций, листья, сирени, лопухи.
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