Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т. д. ) Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительн...
Русский язык
Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т. д. ) Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище. Меня отпускали с друзьями и братьями на реку каждый день или по утру или вечером. Всё пахло кусты акаций листья сирени лопухи �%8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид, зрелище, кусты, акаций, листья, сирени, лопухи- подлежащее; представляет, отпускали, пахло- сказуемое; меня отпускали с друзьями и братьями на реку каждый день, или по утру или вечером. Всё пахло, кусты, акаций, листья, сирени, лопухи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1) назовите средство художественной выразительности использованное поэтом в выделенном фрагменте:"Унылая пора! Очей очарованья ! Приятна мне твоя ...
Русский язык
Какое слово употребляется не так как остальные? А)величество Б)высочество В)госп??дство Г)ревосходительство Д)сиятельство