Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т. д. ) Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительн...

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Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т. д. ) Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище. Меня отпускали с друзьями и братьями на реку каждый день или по утру или вечером. Всё пахло кусты акаций листья сирени лопухи �%8

Автор: Гость