Разбери слрва по составу.лапочки,тетрадочка,блузочки,веревочка
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Разбери слрва по составу.лапочки,тетрадочка,блузочки,веревочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лап -корень очк-суф. и-окончание. лапочк-основа
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