Выподните действие А) 5/8×4/15= Б)17×9/34= В)64/125×15/16= Г)6 1/9×1 2/7=

Математика
Выподните действие А) 5/8×4/15= Б)17×9/34= В)64/125×15/16= Г)6 1/9×1 2/7=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,5 б) 4,5 Так диточка. Я не поняла это дроби??
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите небольшое рассуждение о том Почему важно изучать историю небольшое
Ответить
Математика
Выразить в см 1)12км3м. . Выразить в км 1325000м, 3070000м. Выразить в м и см 123см. 153см. Выразить км и м 7002м. 5006м
Ответить
Русский язык
Расставить знаки препинания в предложениях с однородними членами,однородные чле??ы подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, ска...
Ответить
Русский язык
Разбери слрва по составу.лапочки,тетрадочка,блузочки,веревочка
Ответить
Литература
1) назовите средство художественной выразительности использованное поэтом в выделенном фрагменте:"Унылая пора! Очей очарованья ! Приятна мне твоя ...
Ответить