Выподните действие А) 5/8×4/15= Б)17×9/34= В)64/125×15/16= Г)6 1/9×1 2/7=
Математика
Выподните действие А) 5/8×4/15= Б)17×9/34= В)64/125×15/16= Г)6 1/9×1 2/7=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,5 б) 4,5 Так диточка. Я не поняла это дроби??
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