Определите массу осадка,образующегося при взаимодействии с избытком раствора хл??рида меди(II) : раствора 5,6 л (н.у.) сероводорода.

Химия

Определите массу осадка,образующегося при взаимодействии с избытком раствора хл??рида меди(II) : раствора 5,6 л (н.у.) сероводорода.

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