Определите массу осадка,образующегося при взаимодействии с избытком раствора хл??рида меди(II) : раствора 5,6 л (н.у.) сероводорода.
Химия
Определите массу осадка,образующегося при взаимодействии с избытком раствора хл??рида меди(II) : раствора 5,6 л (н.у.) сероводорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuCL2 + H2S = CuS + 2HCL 22,4 96 находим массу осадка ( CuS ) м( CuS ) = 5,6л*96г/22,4л = 24г
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