Пожалуйста помогите ответить на вопрос по произведению Фонвизина "Недоросль" Ка??ие рассуждения Милона в 5 действии?

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1.В комедии две сюжетные линии. Одна разрешает любовный конфликт, другая – социальный, нравственный 2.в недоросль 2 конфликта следовательно 2 завяски и развяски, а канфликты там между любовным треугольником - софья любит милона а милон любит скотинина а скотинин метрофану а кого любишь ТЫ? ладно ну там и в правду конфликты: любовный треугольник (милон скотинин и метрофан хотят жениться на софье но взаимная любовь только между милоном и софьей а другие хотят жениться из-за денег 2 канфликт между добродейтелью и пороком 3.Например, роль слуги (1 действие, 1 явление) - эпизодическая. Герой больше не появляется на сцене и не играет роли в развитии действия. Но эпизод с ним - показатель отношения Простаковой к своим слугам. Примеры по тексту приводи обязательно, иначе будет бездоказательно. А так на вопросы ответишь и покажешь знание текста. 4.Отрицательные герои в комедии представлены Фонвизиным в комедийном ракурсе. Автор высмеивает их, тем самым подтверждая их отрицательные черты. (пример с обучением Митрофана) . 5.можно из-за крылатых выражений, популярности произведения, остроты сюжета, комичности постановки