Какие композиционные части можно выделить в стихотворении? Запишите их названия, подобрав цитаты из текста
Литература
Какие композиционные части можно выделить в стихотворении? Запишите их названия, подобрав цитаты из текста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Можно ли решение Троекурова о возврате имения Дубровскому назвать ,, благим намерением" ? Кратко перескажите отрывок романа , в котором говорится о визите Троекурова и его последствиях.
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