Построить график функции : у=х(х-4) -2lt;хlt;4

Алгебра
Построить график функции : у=х(х-4) -2lt;хlt;4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8 и 10 не считала по клеточкам, значения примерны  ааааа, заметила, что в прикрепленной фотке неравенство нестрогое, значит крайние точки графика будут закрашены!!!
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