Построить график функции : у=х(х-4) -2lt;хlt;4
Алгебра
Построить график функции : у=х(х-4) -2lt;хlt;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8 и 10 не считала по клеточкам, значения примерны ааааа, заметила, что в прикрепленной фотке неравенство нестрогое, значит крайние точки графика будут закрашены!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста помогите ответить на вопрос по произведению Фонвизина "Недоросль" Ка??ие рассуждения Милона в 5 действии?
Литература
Какие композиционные части можно выделить в стихотворении? Запишите их названия, подобрав цитаты из текста
Английский язык