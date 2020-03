Добавьте детали чтобы эту историю сделать более красочным и интересным добавьт?? детали чтобы эту историю сделать более красочным и интересным Ann was in her flat.She looked at the kitchen window of the flat opposite hers.S...

Английский язык

Добавьте детали чтобы эту историю сделать более красочным и интересным добавьт?? детали чтобы эту историю сделать более красочным и интересным Ann was in her flat.She looked at the kitchen window of the flat opposite hers.She knew that the people living in the flat were at work but she could see a man in the kitchen .He opened the fridge, then he opened the cupboard.Ann thought the man was looking for something.She couldn't understand what he was doing in her neigbours' flat.She came up to the telephone and called the police.The man turned out to be the neighbor's relative

