Среди векторов a{4;8}, b{2;7}, c{6;21}, d{-1;-2} укажите пары одинаково направленных,противоположно направленных и неколлинеарных векторов

Геометрия
Среди векторов a{4;8}, b{2;7}, c{6;21}, d{-1;-2} укажите пары одинаково направленных,противоположно направленных и неколлинеарных векторов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A {4i+8j} c {6i+21j} d {-1i + (-2j)}
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