Среднее арифметческое двух чисел ,одно из корых на 4,6 больше второго,равно 8,2.Найдите эти числа.

Математика
Среднее арифметческое двух чисел ,одно из корых на 4,6 больше второго,равно 8,2.Найдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - первое число, тогда х+4,6 второе число. (х+х+4,6):2 = 8,2 2х+4,6=16,4 2х=16,4-4,6 2х=11,8 х=11,8:2 х=5,9 первое число 5,9+4,6=10,5 второе число
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