Среднее арифметческое двух чисел ,одно из корых на 4,6 больше второго,равно 8,2.Найдите эти числа.

Математика

Среднее арифметческое двух чисел ,одно из корых на 4,6 больше второго,равно 8,2.Найдите эти числа.

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