Среднее арифметческое двух чисел ,одно из корых на 4,6 больше второго,равно 8,2.Найдите эти числа.
Математика
Среднее арифметческое двух чисел ,одно из корых на 4,6 больше второго,равно 8,2.Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - первое число, тогда х+4,6 второе число. (х+х+4,6):2 = 8,2 2х+4,6=16,4 2х=16,4-4,6 2х=11,8 х=11,8:2 х=5,9 первое число 5,9+4,6=10,5 второе число
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