Рассказик 6-8 предложений прошууу, буду рада очень, спасибо! на тему Согласны ли вы ?? утверждением, что только вера в добро и чудо является единственной опорой духовному миру человека среди несправедливости и зла

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Рассказик 6-8 предложений прошууу, буду рада очень, спасибо! на тему Согласны ли вы ?? утверждением, что только вера в добро и чудо является единственной опорой духовному миру человека среди несправедливости и зла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, я согласна с этим утверждением. На земле живут 1 миллиард человек, и каждый из этих людей имеют свою религию. и в каждой религии описывается как надо жить верой, творить добро. Например: Религии Ислам и Христианство имеют священные книги как: Коран и Библия прочитав эти книги можно найти все объяснения на вопросы возникшей этой жизни. Именно эти книги учат человека различать добро и зло, хорошее от плохого и т.д.
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