Какие условия жизни в арктической пустыни и какие животные и растения там обитают? Заранее спасибо!

Биология
Какие условия жизни в арктической пустыни и какие животные и растения там обитают? Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат в Арктической пустыни имеет низкие температуры воздуха зимой до −60 °С, в среднем −30 °С в январе и в июле +3 °С. Арктическая пустыня практически лишена растительности: нет кустарников,  лишайники и  мхи не образуют сплошного покрова. Фауна преимущественно морская: морж,  тюлень, летом есть  птичьи базары. Наземная фауна бедна:  песец,  белый медведь, лемминг.   
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