Какие условия жизни в арктической пустыни и какие животные и растения там обитают? Заранее спасибо!

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Климат в Арктической пустыни имеет низкие температуры воздуха зимой до −60 °С, в среднем −30 °С в январе и в июле +3 °С. Арктическая пустыня практически лишена растительности: нет кустарников, лишайники и мхи не образуют сплошного покрова. Фауна преимущественно морская: морж, тюлень, летом есть птичьи базары. Наземная фауна бедна: песец, белый медведь, лемминг.