Какие условия жизни в арктической пустыни и какие животные и растения там обитают? Заранее спасибо!
Биология
Какие условия жизни в арктической пустыни и какие животные и растения там обитают? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат в Арктической пустыни имеет низкие температуры воздуха зимой до −60 °С, в среднем −30 °С в январе и в июле +3 °С. Арктическая пустыня практически лишена растительности: нет кустарников, лишайники и мхи не образуют сплошного покрова. Фауна преимущественно морская: морж, тюлень, летом есть птичьи базары. Наземная фауна бедна: песец, белый медведь, лемминг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Рассчитать примерное количество горничных , которое необходимо для полноценной уборки отеля с номерным фондом в 500 номеров. Принимая во вниман...
История
Русский язык