Рассчитать примерное количество горничных , которое необходимо для полноценной уборки отеля с номерным фондом в 500 номеров. Принимая во внимание: - средний коэффициент загрузки отеля 65%; - средняя норма уборки на одну гор...

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Рассчитать примерное количество горничных , которое необходимо для полноценной уборки отеля с номерным фондом в 500 номеров. Принимая во внимание: - средний коэффициент загрузки отеля 65%; - средняя норма уборки на одну горничную 15 номеров в смену.

Автор: Гость