Выделите глаголы исключения II спряжения упр222
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Выделите глаголы исключения II спряжения упр222
Ответ(ы) на вопрос:
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Вертится, дышит, видит, слышит
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