Выделите глаголы исключения II спряжения упр222

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Выделите глаголы исключения II спряжения упр222
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертится, дышит, видит, слышит
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