5 вопросов и 5 ответов на казахском языке на тему дорожные знаки срочно
Қазақ тiлi
5 вопросов и 5 ответов на казахском языке на тему дорожные знаки срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:сен жол белгиси билеминба? Я билем. 2:Неге жол билгесин билесин? Мен оте коп жол белгиси билем. 3: айтперши кандай? Адам Жан жагын карап журетин белги бар,пешехотан акырын журетин белги бар. 4:сен оте коп белги биледикенсинго? Я коп алсен ше билесинба 5: Я мен де билем оте коп жол белгисин
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