Укажите род и падеж.Зарание спасибки:)Буду очень блогадарна!:)
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Укажите род и падеж.Зарание спасибки:)Буду очень блогадарна!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Густой-М.р, Р.п; Красивая-ж.р, И.п; Грустный-м.р, И.п; Громкий-М.р, И.п; Во второй-ж.р, П.п; Молодые-мн.ч, И.п
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