Среднее арифметическое двух чисел 4,6.Одно число 5,4 Найдите другое число.
Математика
Среднее арифметическое двух чисел 4,6.Одно число 5,4 Найдите другое число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача сводится к составлению уравнения: (х + 5,4) : 2 = 4,6 х + 5,4 = 4,6*2 х + 5,4 = 9,2 х = 9,2 - 5,4 х= 3,8
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