Средний возраст 11 игроков 23 года.Трое ушли и их средний возраст составляет 19 лет.Ч??му равен сред.возраст оставшихся игроков
Математика
Средний возраст 11 игроков 23 года.Трое ушли и их средний возраст составляет 19 лет.Ч??му равен сред.возраст оставшихся игроков
Ответ(ы):
Гость:
1)11*23=253 2)19*3=57 3)253-57=196 4)196/8=24,5 ОТвет:24,5
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